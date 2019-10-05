Google выпустил новый дудл в честь Всемирного дня учителя

Поисковик Google посвятил свой новый дудл Всемирному дню учителя, который отмечается 5 октября.

— Мы не забываем голову дома, не пишем как курица лапой и сидим ровно. Спасибо вам, дорогие учителя! Очень вас любим и поздравляем! — написали в "Твиттере" представители компании.

Мы не забываем голову дома, не пишем как курица лапой и сидим ровно. Спасибо вам, дорогие учителя! Очень вас любим и поздравляем!#GoogleDoodle pic.twitter.com/RJtTAzPok5 — Google Россия (@GoogleRussia) October 5, 2019

Всемирный день учителя отмечается 5 октября. Праздник был учреждён организацией ЮНЕСКО в 1994 году, и сейчас его отмечают во многих странах, включая Россию. Президент РФ Владимир Путин уже поздравил российских учителей с профессиональным праздником.