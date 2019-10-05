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Опубликовано 5 октября 2019, 15:02

Google выпустил новый дудл в честь Всемирного дня учителя

Фото © Google.com

Фото © Google.com

Поисковик Google посвятил свой новый дудл Всемирному дню учителя, который отмечается 5 октября.

Мы не забываем голову дома, не пишем как курица лапой и сидим ровно. Спасибо вам, дорогие учителя! Очень вас любим и поздравляем! — написали в "Твиттере" представители компании.

Всемирный день учителя отмечается 5 октября. Праздник был учреждён организацией ЮНЕСКО в 1994 году, и сейчас его отмечают во многих странах, включая Россию. Президент РФ Владимир Путин уже поздравил российских учителей с профессиональным праздником.

Ранее эксперт объяснил, как выбирать цветы ко Дню учителя, чтобы соблюсти цветочный этикет. По его словам, нельзя дарить гвоздики. Самые оптимальные цвета букета — оранжевый или жёлтый.

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София Алабина
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