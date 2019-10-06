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Регион
Опубликовано 6 октября 2019, 09:51

Володин назвал циничной провокацией допрос депутата Юмашевой в ФБР

Фото © VK / Государственная дума

Фото © VK / Государственная дума

По его убеждению, некие силы в США хотят обострения отношений между Москвой и Вашингтоном.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает циничной провокацией допрос депутата Инги Юмашевой американскими спецслужбами во время визита в США. Он назвал случившееся очередным примером нарушения Вашингтоном взятых на себя международных обязательств.

Глава нижней палаты пояснил, что депутат Юмашева была приглашена на международный форум, а Посольство США выдало ей визу.

— Инга Юмашева координирует в ГД работу группы по связям с Конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге. И поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию, — уверен Володин.

Он назвал очевидным наличие в США сил, которые хотят обострения отношений между Москвой и Вашингтоном. По убеждению Володина, действия, которые создают негативную атмосферу в отношениях России и США, недопустимы и заслуживают осуждения.

Ранее сообщалось, что депутата задержали сотрудники ФБР и допрашивали в течение часа. В дипмиссии отметили, что подобные действия неприемлемы. Сама Юмашева от комментариев отказалась.

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Алёна Темирчиева
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