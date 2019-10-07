В Instagram в день рождения президента появилась игра "Путин Go"

В "Инстаграме" сегодня, в день рождения президента РФ Владимира Путина, появилась посвящённая ему игра. Называется она "Путин Go". Об этом сообщает телеканал "360".

Игрока в роли президента ждут встречи с Трампом, Собчак и Порошенко. Он может собирать бонусы в виде щенков алабая.

Создатели отмечают, что прохождение игры не займёт много времени, а поиграть могут все, у кого есть профиль в "Инстаграме".