Экс-солистка "Блестящих" показала жаркое фото с пляжа, радуясь мужскому вниманию

Артистка выложила солнечный снимок с отдыха, на котором позировала в купальнике, прогуливаясь по пляжу. И снова доказала, что остаётся в отличной форме: стройную фигуру и завидный пресс сложно не оценить. От палящих лучей Юлия спасалась шляпой и очками.

Фото © Instagram/juliakovalchuk

Но на этот раз Ковальчук похвасталась красивым телом в "Инстаграме" не просто так. Таким образом она отметила увеличившееся количество парней среди подписчиков, которых у неё 1,1 млн. Певица отметила, что не просчитывает контент и не заботится о времени выхода публикаций или эффектности фото, однако ей очень приятен этот факт.

Совершенно случайно зашла в свою статистику, и выяснилось, что у меня прилично прибавилось подписчиков мужчин. <...> Девочки, я вас всех безмерно люблю и ценю, но мальчиков в нашей компании всегда недоставало!) Так что, мужчины, добро пожаловать))) Юлия Ковальчук

Фото © Instagram/juliakovalchuk

Подписчикам обоих полов снимок очень приглянулся. И если девушки делали комплименты артистке, отмечая её красоту и не забывая про творчество, то мужская часть зашла дальше. Некоторые написали, что теперь ждут ещё более откровенные фото певицы на радость всем российским мужчинам.

Вы красивая не только внешне kolomirina_pshenichka

Если женский глаз отдыхает, глядя на вас, представляю чувства мужчин osipkinaelena

Фото © Instagram/juliakovalchuk

Юля, ждём вас голой или топлес для мужиков России 18111977wadim