Экс-солистка "Блестящих" показала жаркое фото с пляжа, радуясь мужскому вниманию
36-летняя экс-солистка группы "Блестящие" продолжает сиять, согреваемая любовью подписчиков, которых периодически балует знойными фотографиями.
Артистка выложила солнечный снимок с отдыха, на котором позировала в купальнике, прогуливаясь по пляжу. И снова доказала, что остаётся в отличной форме: стройную фигуру и завидный пресс сложно не оценить. От палящих лучей Юлия спасалась шляпой и очками.
Но на этот раз Ковальчук похвасталась красивым телом в "Инстаграме" не просто так. Таким образом она отметила увеличившееся количество парней среди подписчиков, которых у неё 1,1 млн. Певица отметила, что не просчитывает контент и не заботится о времени выхода публикаций или эффектности фото, однако ей очень приятен этот факт.
Совершенно случайно зашла в свою статистику, и выяснилось, что у меня прилично прибавилось подписчиков мужчин. <...> Девочки, я вас всех безмерно люблю и ценю, но мальчиков в нашей компании всегда недоставало!) Так что, мужчины, добро пожаловать)))
Подписчикам обоих полов снимок очень приглянулся. И если девушки делали комплименты артистке, отмечая её красоту и не забывая про творчество, то мужская часть зашла дальше. Некоторые написали, что теперь ждут ещё более откровенные фото певицы на радость всем российским мужчинам.
Вы красивая не только внешне
Если женский глаз отдыхает, глядя на вас, представляю чувства мужчин
Юля, ждём вас голой или топлес для мужиков России
Юлия Ковальчук — российская поп-исполнительница, которая семь лет входила в состав группы "Блестящие", в коллективе состояла в том числе Жанна Фриске. Наибольшую известность в тот период получили их песни "А я всё летала", "За четыре моря", "Восточные сказки". С 2008 года Юлия отправилась в сольное плавание, а также стала участницей многих телепроектов, пишет "24СМИ". В 2013 году вышла замуж за певца Алексея Чумакова, пара воспитывает маленькую дочку.