Самбурская устроила откровенную съёмку на пляже, искушая рваным купальником

32-летняя звезда "Универа" во время непогоды решила побаловать поклонников горячими фото с отдыха.

Артистка отдыхала на тайском острове Самуй и припасла оттуда несколько во всех смыслах знойных снимков. Девушка позировала на пляже, принимая откровенные позы, которые позволяли показать её стройную фигуру во всей красе. Брюнетка надела красный купальник с дырами, создав довольно роковой образ. При этом Настасья снизила градус накала, пошутив над собой в подписи к посту.

Как говорится, жить захочешь, не так раскорячишься 😂 Моя летняя фотосессия с острова Самуй Настасья Самбурская

Откровенная фотосессия не могла не привлечь внимание подписчиков, которых у актрисы в "Инстаграме" больше 10,7 миллиона. Они активно принялись обсуждать образ любимицы и разошлись во мнениях. У некоторых вызвал недоумение необычный купальник артистки, который выглядел порванным. В комментариях предположили, что надевать его можно только один раз.

Был нормальный купальник, а сделали тряпьё. Или я в моде ничего не понимаю zhanara_writes

Есть вопрос... а купальник второй раз можно надеть, или он непрактичен??? glitchewitch

Но многих восхитила фигура Самбурской. Фанаты назвали артистку идеальной женщиной, рядом с которой меркнет даже одна из самых желанных звёзд — Меган Фокс.

Шикардос!🔥 Как круто, что у нас такие прекрасные женщины есть в стране!!! vodolyantiya

Меган Фокс отдыхает kamchiev_otash

Настасья Самбурская — российская артистка театра и кино, телеведущая, модель и звезда "Инстаграма". Известность девушка получила благодаря сериалу "Универ", но Настасья попробовала свои силы и на музыкальном поприще, записав несколько треков, пишет Uznayvse. Актриса пропагандирует здоровый образ жизни, занимается спортом и нередко показывает свои достижения на обложках журналов и в соцсетях.

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