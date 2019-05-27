"Ничтожество". Самбурская, рыдая, рассказала о вернувшемся спустя много лет отце

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"Ничтожество". Самбурская, рыдая, рассказала о вернувшемся спустя много лет отце

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Видео: instagram/samburskaya

32-летняя актриса выложила ролик в "Инстаграме", где рассказала подписчикам о недавней болезненной встрече с отцом, которого не видела много лет.

По словам Анастасии, последний раз она общалась с отцом, когда ей было 16. Теперь они снова встретились, и для актрисы этот момент оказался довольно мучительным. Девушка в слезах рассказала, что её пьющий родитель появился слепой на оба глаза. Она взяла на себя все расходы, купила ему дом, но он, похоже, заботу дочери не оценил. У Самбурской всегда были сложные отношения с родителями, и она заявила, что родитель угробил её жизнь.

Я должна тянуть чужого человека, переживать, потому что все его [бьют], потому что он [дурак] и не понимает, что нельзя бухать со всеми подряд и срать в доме новом. <...> Почему я должна нести ответственность за это ничтожество, угробившее мою жизнь?

Анастасия Самбурская

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/samburskaya/" target="_blank"><strong>samburskaya</strong></a></p>

Также артистка отметила в посте, что за ней охотится ТВ, предлагая деньги. Но она хочет не "хайпить" на собственной персоне, а жить и заниматься творчеством. В основном подписчики, которых у Анастасии 10,2 млн, поддержали девушку. Но нашлись и те, кто всё же встал на сторону отца артистки.

Я тебя понимаю, тебе пишут многие, мол, отец какой ни есть, он отец. Но они не понимают, что ты пережила и что ты ему и на фиг не нужна была. И отец тот, кто воспитал, а не тот, кто вспомнил о дочке, когда ему нужно стало

bogyslavska220

Хватит ныть, отец — он и в Африке отец, так отдай его в дом престарелых. Если бы не он, то не было бы ТЕБЯ <...>

ne_spyashiy

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