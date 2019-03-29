Суд признал Самбурскую "врушей" по иску любовницы Головина

Причиной разбирательств между экс-подругой звезды "Кадетства" Светланой Белогуровой и Самбурской стало неосторожное высказывание последней.

Ранее Настасья Самбурская обвинила Белогурову в употреблении запрещённых препаратов, отметив, что и ребёнка та зачала под наркотиками. "Вот вам и мать-засранка. Ребёнок был зачат в состоянии наркотического опьянения", — написала тогда актриса.

Любовница Головина не стала терпеть такое и обратилась в суд при поддержке адвоката Екатерины Гордон, который сейчас с успехом выиграла. О совместном триумфе написала у себя в соцсетях Гордон. Она отметила, что решением Симоновского районного суда высказывание Настасьи признано порочащим честь и достоинство Белогуровой.

Ну что, Светик, надо уметь терпеть и ждать! Сегодня наша юридическая компания снова победила. Самбурская, обливавшая тебя грязью... признана врушей Катя Гордон

Кроме того, Гордон заявила, что Самбурская подставила своего друга Головина. Так как её защита во время заседания ссылалась на то, что актёр тоже употреблял наркотики. Ни Настасья, ни Головин решение суда пока не прокомментировали. А Белогурова поблагодарила своего адвоката, написав, что теперь счастлива.