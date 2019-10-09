В Госдуму повторно внесли проект об отмене возрастных маркировок, кроме 18+

А вот различные промежуточные варианты, такие как 0+ и 6+, предлагается ликвидировать.

Законопроект, упраздняющий большую часть существующих возрастных маркировок, был доработан и снова внесён в Госдуму. В нынешнем виде документ размещён в думской электронной базе данных. Речь в нём идёт о возрастных ограничениях для произведений литературы и искусства.

В новой редакции предлагают оставить маркировку 18+, но ликвидировать промежуточные варианты, такие как 0+ и 6+. Вместе с тем для обозначения возрастных рекомендаций предлагается ввести более общие формулировки, такие как "для семейного чтения" или "для дошкольников". По замыслу авторов законопроекта, это позволит избавить организаторов мероприятий от излишней промежуточной маркировки.

На очереди — выработка механизма возрастных маркировок для кино. Ранее глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что этот вопрос запланировано проработать ко второму чтению. Напомним, что в первой версии законопроекта предлагалось освободить от маркировок фильмы и сериалы, снятые до 1991 года, однако позже от этого пункта было решено отказаться.