Госдума разрешила пускать в кино по паспорту

Билетные кассиры будут вправе попросить зрителя предъявить документы, если фильм имеет возрастное ограничение "18+".

Госдума в четверг приняла закон о недопустимости распространения запрещённой для детей информации. Документ регулирует доступ к контенту, имеющему возрастное ограничение 18+. Речь идёт в том числе о фильмах, которые можно посмотреть в кинотеатрах: на некоторые премьеры теперь можно будет попасть только по паспорту.

Теперь, если у кассира или контролёра возникли сомнения относительно возраста посетителя, они вправе потребовать у него документ, удостоверяющий личность. Если подтвердить, что зритель совершеннолетний, не удаётся, он не будет допущен на сеанс.

К слову, ранее стало известно, что в России могут ввести штрафы за допуск несовершеннолетних на концерты "18+". По мнению депутата Анатолия Выборного, организаторы должны будут выплатить от 50 до 100 тысяч рублей, если ребёнок или подросток окажется на подобном мероприятии.

Напомним, что, согласно исследованию, проведённому британским сайтом Childcare, большинство родителей напрочь игнорируют возрастные ограничения в видеоиграх.