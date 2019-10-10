Марлевая повязка, оксолиновая мазь и чеснок оказались бесполезны в борьбе с инфекцией.

Самыми эффективными способами профилактики простуды оказались восьмичасовой сон, стирка одежды при высоких температурах и минимум контакта с уже заболевшими людьми, сообщает "360".

Также рекомендуется сохранять нос в тепле, так как именно через него чаще всего вирус попадает в организм. При охлаждении органа кровообращение ухудшается, и борьба с микробами заметно ослабляется.

Ещё одним верным способом будет сокращение сладкого в рационе. Так как повышение сахара в крови способствует упадку иммунитета.

А вот такие известные методы профилактики, как марлевая повязка, оксолиновая мазь, закапывание в нос сока чеснока и горячий чай с малиновыми вареньем, оказались абсолютно бесполезны в борьбе с вирусом.