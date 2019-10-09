Каждый пятый россиянин лечит простуду бульоном и чаем с малиной

Авторы опроса отметили, что за год жители России стали относиться к вакцинации от гриппа с большим доверием.

Почти каждый пятый россиянин (17%) справляется с простудой с помощью чая с малиной и куриного бульона, не прибегая к лекарствам. К таким выводам в результате опроса пришёл портал "Здоровье Mail.ru".

— Опрошенные рассказали, чем обычно лечатся при простуде. Антибиотики принимает 13%, 11% предпочитают отечественные противовирусные препараты, иммуномодуляторы пьёт 8%. Без лекарств обходится 17% респондентов — им достаточно чая с малиной, мёда и куриного бульона, — цитирует сообщение ТАСС.

Авторы опроса отметили, что за год россияне стали относиться к вакцинации от гриппа с большим доверием. В то время как в 2019 году о прививках одобрительно отозвалось 66% участников опроса, в 2018 году этот показатель составлял 37%. При этом 36% из тех, кто выразил доверие прививкам, делают их ежегодно, ещё 31% респондентов отметили, что прибегают к их помощи лишь при удобном случае.

Чаще всего россияне прививаются в государственных поликлиниках (53%), ещё 18% прививаются в мобильных пунктах или частных клиниках. Ещё два процента выбирают павильоны "Здоровая Москва" или другие похожие центры.

Опрос был проведён в период с 23 по 30 сентября, 11 941 респондент принял в нём участие.

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