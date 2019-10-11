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Регион
Опубликовано 11 октября 2019, 14:42

Квалификацию "Формулы-1" перенесли из-за тайфуна в Японии

Фото © F1

Фото © F1

Теперь квалификационные заезды Гран-при Японии состоятся в день самой гонки, 13 октября.

"Формула-1" решила перенести квалификацию с субботы на воскресенье из-за приближающегося тайфуна на Японию. Сегодняшние свободные заезды прошли без проблем.

— Японская автомобильная федерация (JAF) решила отменить все мероприятия, запланированные на субботу, 12 октября. FIA и "Формула-1" поддерживают это решение в интересах безопасности зрителей и участников, — говорится в заявлении.

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Кира Громова
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