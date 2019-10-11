Квалификацию "Формулы-1" перенесли из-за тайфуна в Японии
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Теперь квалификационные заезды Гран-при Японии состоятся в день самой гонки, 13 октября.
"Формула-1" решила перенести квалификацию с субботы на воскресенье из-за приближающегося тайфуна на Японию. Сегодняшние свободные заезды прошли без проблем.
Итак, тайфун идёт прямым курсом на Японию. Всю гоночную программу на трассе в субботу отменили официально! Сегодня будут две тренировки, а в воскресенье квалификация в 10 утра (4 утра мск), гонка по расписанию в 14:10 (8:10 мск).— Alexey Popov (@F1Popov) October 11, 2019
— Японская автомобильная федерация (JAF) решила отменить все мероприятия, запланированные на субботу, 12 октября. FIA и "Формула-1" поддерживают это решение в интересах безопасности зрителей и участников, — говорится в заявлении.