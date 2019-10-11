Квалификацию "Формулы-1" перенесли из-за тайфуна в Японии

Итак, тайфун идёт прямым курсом на Японию. Всю гоночную программу на трассе в субботу отменили официально! Сегодня будут две тренировки, а в воскресенье квалификация в 10 утра (4 утра мск), гонка по расписанию в 14:10 (8:10 мск).