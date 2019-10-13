Боттас выиграл Гран-при Японии, Квят — 12-й
Фото © Twitter.com/MercedesAMGF1
Другой гонщик Mercedes — Льюис Хэмилтон — стал третьим, что позволило команде за четыре этапа до конца в шестой раз подряд выиграть Кубок конструкторов.
Первым на Гран-при Японии стал Вальттери Боттас (Mercedes), второе место у Себастьяна Феттеля (Ferrari) и третье — у Льюиса Хэмилтона (Mercedes).
LAP 53/53: 🏁— Formula 1 (@F1) October 13, 2019
TOP 10
BOT
VET
HAM
ALB
SAI
LEC
RIC
GAS
PER
HUL#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/xWxlS6JF5r
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят стал 12-м, его напарник по команде Пьер Гасли финишировал восьмым.