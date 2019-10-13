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Регион
Опубликовано 13 октября 2019, 10:50

Боттас выиграл Гран-при Японии, Квят — 12-й

Фото © Twitter.com/MercedesAMGF1

Фото © Twitter.com/MercedesAMGF1

Другой гонщик Mercedes — Льюис Хэмилтон — стал третьим, что позволило команде за четыре этапа до конца в шестой раз подряд выиграть Кубок конструкторов.

Первым на Гран-при Японии стал Вальттери Боттас (Mercedes), второе место у Себастьяна Феттеля (Ferrari) и третье — у Льюиса Хэмилтона (Mercedes).

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят стал 12-м, его напарник по команде Пьер Гасли финишировал восьмым.

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Кира Громова
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