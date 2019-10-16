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Регион
Опубликовано 16 октября 2019, 12:46

В "Формуле-1" появится гонка в Майами

Фото © Twitter/TomGarfinkel

Фото © Twitter/TomGarfinkel

Новый этап "королевских гонок" на американской земле должен появиться в календаре в 2021 году.

Расписание этапов Гран-при "Формулы-1" пополнится гонкой в Майами. Соглашение о проведении соревнований в районе арены Hard Rock Stadium достигнуто, они должны начаться в 2021 году.

Изначально была идея построить автодром в городской черте, однако местным властям она не понравилась. В итоге гонка будет проводиться в пригороде.

Отметим, что Майами станет вторым американским городом, где будут проходить гонки "Формулы-1". Сейчас в календаре уже существует Гран-при США, который проводят в Остине, штат Техас. Гонку на этой трассе пять раз выигрывал Льюис Хэмилтон, по одной победе оформили Себастьян Феттель и Кими Райкконен.

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Дмитрий Садылко
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