В "Формуле-1" появится гонка в Майами

Новый этап "королевских гонок" на американской земле должен появиться в календаре в 2021 году.

Расписание этапов Гран-при "Формулы-1" пополнится гонкой в Майами. Соглашение о проведении соревнований в районе арены Hard Rock Stadium достигнуто, они должны начаться в 2021 году.

Изначально была идея построить автодром в городской черте, однако местным властям она не понравилась. В итоге гонка будет проводиться в пригороде.