СМИ: Производителей обяжут разделять вино и виносодержащую продукцию

Также предлагается ввести термин "вино России" — это вино, сделанное полностью из отечественного винограда.

Производителей и продавцов вина обяжут маркировать вино и виносодержащие продукты. Подобная инициатива содержится в новом, доработанном законопроекте о развитии российского виноделия. Предыдущая версия была отклонена в третьем чтении. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу председателя совета Союза виноградарей и виноделов РФ Бориса Титова.

В частности, производителям запретят называть вином виносодержащие продукты с добавлением ароматизаторов и подсластителей. Чтобы визуально разделить эти товары на полках в супермаркетах, на виносодержащих напитках появится надпись "Не является вином", которая должна будет занимать не менее пятой части этикетки.

Также предлагается ввести термин "вино России" — это вино, сделанное полностью из отечественного винограда. Его, соответственно, будут визуально отделять на полках в магазинах.

К настоящему моменту созданы благоприятные условия для производства вина на территории России. Так, введены налоговые льготы для производителей плодово-ягодной продукции, включая виноград, решён вопрос с субсидированием предприятий, которые занимаются виноделием полного цикла. К тому же с 1 января 2020 года виноделы, которые поставляют продукцию на экспорт, смогут возместить финансовые затраты их бюджета.

На сегодняшний день доля отечественного вина на российском рынке составляет всего 45%. Ещё несколько лет назад эта цифра была равна 75%. Об этом сообщает президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. При этом продукт производится в основном из импортного сырья.

— 90% импортных виноматериалов на рынке — это почва для "бодяжничества", — заявил один из авторов документа Геннадий Онищенко.

Ранее данный законопроект отклонили в Госдуме, сославшись на то, что документ, в частности, не раскрывает понятия вина и не помогает отличить качественный продукт от подделки.

В доработанной версии в том числе содержится точное определение вина. Это товар, изготовленный исключительно в результате полного или неполного брожения целого или дроблёного свежего винограда или свежего виноградного сусла и разрешённый к розничной продаже на территории Российской Федерации при фактической объёмной доле содержания этилового спирта от 7,5 до 18%.