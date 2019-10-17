В Госдуме поддержали идею ограничить продажи "веселящего газа"

Парламентарий из профильного комитета заявил, что "веселящий газ" должен стоять в ряду вместе с другими психоактивными и наркотическими веществами.

Российский врач и депутат Государственной думы, член Комитета по охране здоровья Борис Менделевич поддержал идею ограничить продажи "веселящего газа". Своё мнение он озвучил в ходе интервью агентству городских новостей "Москва".

— "Веселящий газ" — это такое же психоактивное вещество, как и все остальные, например, как наркотические вещества: алкоголь, табак и другие. И с этой точки зрения, он, конечно же, вреден для организма, в особенности для юношеского, который ещё развивается и до конца не окреп, — пояснил свою точку зрения Менделевич.

Однако, добавил парламентарий, научных исследований на тему "веселящего газа", которые описывали бы последствия принятия данного вещества, он не видел. Но, поскольку вещество обладает пагубным воздействием на организм, бороться с его распространением необходимо.