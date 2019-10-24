Госдума одобрила продление ещё на год "заморозки" накопительной пенсии
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Сейчас эта "заморозка" отчислений накопительной части пенсии действует до 2021 года.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении "заморозки" накопительной пенсии ещё на год — до 2022 года включительно. Как оценили в правительстве, это продление увеличит доходы бюджета Пенсионного фонда России на 634,8 млрд рублей. Средства пойдут на текущие выплаты страховых пенсий.
В течение последних пяти лет отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты россиян идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, эта норма в силе до 2021 года.
Новый документ утверждает, что Пенсионный фонд РФ обязан учитывать отчисления на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
Ранее Лайф сообщал, что Силуанов рассказал об увеличении зарплаты бюджетников на 7% в 2020 году.