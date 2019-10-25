В ЦАР заявили о возможности размещения в стране военной базы России

По словам президента африканской страны, республика заинтересована в расширении военного сотрудничества с РФ.

Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) рассматривают возможность строительства военной базы России на своей территории. Такое заявление сделал президент африканской республики Фостен-Арканж Туадера.

— Мы продолжаем работать с национальным Министерством обороны и с Министерством обороны РФ над этим вопросом, чтобы изучить возможности, — заявил президент ЦАР в интервью РИА "Новости".

О возможности размещения в республике контингента российских военных ранее говорила министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра после подписания с РФ в 2018 году межправительственного соглашения о военном сотрудничестве. В то же время в стране уже официально работают российские военные инструкторы, занимающиеся обучением военных ЦАР.