Мирную акцию протеста в столице Чили Сантьяго против сложившейся в стране ситуации поддержали уже более миллиона человек. Об этом сообщила мэр города Карла Рубилар.

— Сегодня в Чили исторический день. Столица стала героем мирного марша, в котором участвует около миллиона человек, стремящихся к мечте о новом Чили без неравенства! Нашей стране нужно больше диалога и мирных маршей, — написала она в "Твиттере".

Chile hoy vive una jornada histórica. La RM es protagonista de una pacífica marcha de cerca de 1 millón de personas que representan el sueño de un Chile nuevo, de forma transversal sin distinción. Más diálogo y marchas pacíficas requiere nuestro país ❤! #ArribaStgo💪 #RMdeTodos pic.twitter.com/RWcLBU67LD — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) 25 октября 2019 г.

Как видно на видеозаписи, необъятная масса людей заполнила центральную площадь чилийской столицы Бакедано, а также прилегающие улицы. Многие люди пришли на протест с гитарами в руках.

По данным региональных СМИ, несмотря на начавшийся в стране комендантский час, полицейские и военизированные отряды, введённые во многие города, не спешат разгонять неагрессивных граждан.

Las luces provienen de los miles de celulares. Cae la noche, nadie se va. Santiago de Chile, 25 de Octubre de 2019. pic.twitter.com/29IqzP8fIy — Patricia Villegas Marin (@pvillegas_tlSUR) 25 октября 2019 г.