В Мексике на Гран-при "Формулы-1" отравилось 150 человек

Больше других от кишечной инфекции пострадали в "Макларен", "Рено" и "Торо Россо".

В паддоке Автодрома имени братьев Родригес в Мехико массово отравились гонщики и сотрудники команд "Формулы-1". Как сообщает f1news.ru , пострадало порядка 150 человек.

В числе отравившихся оказался партнёр россиянина Даниила Квята по команде Пьер Гасли, однако больше всех пострадали в "Макларен", "Рено" и "Торо Россо". Врачи попросили всех участников принять меры предосторожности — пить воду в бутылках и придерживаться ряда строгих правил гигиены. Причина массового отравления выясняется.