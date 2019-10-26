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Регион
Опубликовано 26 октября 2019, 21:07

В Мексике на Гран-при "Формулы-1" отравилось 150 человек

Фото © Formula1

Фото © Formula1

Больше других от кишечной инфекции пострадали в "Макларен", "Рено" и "Торо Россо".

В паддоке Автодрома имени братьев Родригес в Мехико массово отравились гонщики и сотрудники команд "Формулы-1". Как сообщает f1news.ru, пострадало порядка 150 человек.

В числе отравившихся оказался партнёр россиянина Даниила Квята по команде Пьер Гасли, однако больше всех пострадали в "Макларен", "Рено" и "Торо Россо". Врачи попросили всех участников принять меры предосторожности — пить воду в бутылках и придерживаться ряда строгих правил гигиены. Причина массового отравления выясняется.

Напомним, квалификация 18-го этапа сезона-2019 чемпионата мира "Формулы-1" — Гран-при Мексики — запланирована на 21:00 по мск 26 октября. Завершится программа этапа гонкой в 22:10 мск 27 октября.

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Андрей Бражников
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