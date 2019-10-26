Горячий финский гонщик разнёс машину после "поцелуя стены" в Мексике

Пилот команды Mercedes Валттери Боттас не справился с управлением на самом последнем повороте трассы.

Квалификация Гран-при Мексики "Формулы-1" не смогла завершиться без инцидентов. На самом последнем повороте, всего за пару секунд до клетчатого флага, свою машину разбил финский гонщик Валттери Боттас. Пилот команды Mercedes "поцеловал стену", оставив обломки своего болида лежать на обочине.

A nightmare end to qualifying for Valtteri Bottas!



But thankfully he is okay 👍#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/TakzoATo2i — Formula 1 (@F1) October 26, 2019

Сам Боттас в аварии не пострадал, а вот другие пилоты из-за жёлтых флагов не смогли улучшить время своих кругов. Поэтому победителем квалификации практически без борьбы стал гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. Второе и третье место завоевали представители Ferrari Шарль Леклер и Себастьян Феттель соответственно.

BREAKING: It's Max in Mexico!



He takes his second career pole, with the Ferraris behind#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/VxdsTzcKyW — Formula 1 (@F1) October 26, 2019

Партнёр Боттаса Льюис Хэмилтон расположился на четвёртой строчке, а российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят стал девятым.

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING



Max loves Mexico, doesn't he?! He qualifies ahead of the Ferraris#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/aFjBhWiz51 — Formula 1 (@F1) October 26, 2019