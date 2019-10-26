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Опубликовано 26 октября 2019, 22:40

Горячий финский гонщик разнёс машину после "поцелуя стены" в Мексике

Пилот команды Mercedes Валттери Боттас не справился с управлением на самом последнем повороте трассы.

Квалификация Гран-при Мексики "Формулы-1" не смогла завершиться без инцидентов. На самом последнем повороте, всего за пару секунд до клетчатого флага, свою машину разбил финский гонщик Валттери Боттас. Пилот команды Mercedes "поцеловал стену", оставив обломки своего болида лежать на обочине.

Сам Боттас в аварии не пострадал, а вот другие пилоты из-за жёлтых флагов не смогли улучшить время своих кругов. Поэтому победителем квалификации практически без борьбы стал гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. Второе и третье место завоевали представители Ferrari Шарль Леклер и Себастьян Феттель соответственно.

Партнёр Боттаса Льюис Хэмилтон расположился на четвёртой строчке, а российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят стал девятым.

Главное событие Гран-при Мексики — сама гонка — состоится завтра, 27 октября, в 22:10 по московскому времени.

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Дмитрий Садылко
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