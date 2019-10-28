"К чёрту их!" Квят вынес соперника в стену, получил штраф и послал судей

Российский гонщик на последнем круге исполнил дерзкий манёвр, за который в итоге поплатился.

Российский пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят на Гран-при Мексики провёл мощную гонку и финишировал в очковой зоне. Однако уже после финиша его девятое место превратилось в одиннадцатое из-за штрафа. Россиянина наказали за дерзкий обгон на последнем круге: Квят вытолкнул соперника в стену.

LAP 71/71



Drama as Hamilton crossed the line!



Kvyat and Hulkenberg made contact at the final corner



The incident is under investigation#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/AXeoDPSyEi — Formula 1 (@F1) October 27, 2019

Когда Квяту только сообщили о штрафе, он был максимально разочарован: "Правда? К чёрту их!" Затем (уже после гонки) россиянин высказался более предметно, но градус дерзости в адрес судейского корпуса не снизил.

— Я не хочу говорить слишком много, потому что всё ещё расстроен. Как гонщик, я совершенно не согласен с этим решением. Нам говорят, что мы можем гоняться, значит, это должно быть разрешено. Безусловно, Нико защищался, я атаковал, произошло столкновение, но, знаете, такое случается, особенно в последнем повороте последнего круга. Зрители хотят видеть борьбу. Если штрафовать за такое… Они просто убивают "Формулу-1" такими решениями, — цитирует раздосадованного Квята портал Autosport.com.