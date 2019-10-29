Шведское издание назвало Россию "историческим врагом" и призвало ЕС дать отпор

Автор призывает Евросоюз не ослаблять давление на РФ и вооружаться в рамках НАТО.

Шведское издание Dagens Nyheter назвало Россию "историческим врагом" и призвало Евросоюз сплотиться ради противостояния. По мнению газеты, несмотря на санкции, РФ становится всё сильнее, особенно в свете "триумфа" российского лидера Владимира Путина в Сирии.

— Хребет НАТО — США — только что "дезертировал" из Сирии, принеся своих курдских союзников в жертву Турции. И в этой драме главным победителем стала Россия — исторический враг, — отмечается в материале.

Автор подчёркивает, что Европа приняла с раздражением вывод американских войск, однако плана "Б" у европейских членов НАТО в запасе не нашлось. США долгое время являлись гарантом безопасности континента, но в последнее время проявили себя как ненадёжный партнёр.

Кроме того, Евросоюз полон противоречий в отношении России — с одной стороны, присутствует "агрессивная риторика" Путина и "постоянные провокации против Запада", с другой, многие страны стремятся к политическим и экономическим контактам с Москвой.

Однако, как заявляется в материале, поводов для отмены санкций пока нет из-за ситуации на Украине и вхождения Крыма в состав РФ. Автор призывает не ослаблять давление и вооружаться в рамках НАТО, иначе "это покажет, что ЕС может бросить своих друзей с такой же лёгкостью, как и Трамп в Сирии".