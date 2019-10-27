Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций Евросоюза

Экс-посол Австрии в РФ Фридрих Бауэр рассказал, что для отмены антироссийских санкций необходима единая группа стран Евросоюза, которая поддержала бы это решение. Слова дипломата приводит РИА "Новости".

По словам посла, большинство стран ЕС всё ещё выступает против даже пошаговой отмены ограничительных мер. Бауэр признался, что многие страны не рады санкциям, например Италия, Австрия и отчасти Германия, но отменить их не так-то просто.

— Кто-то один мог бы встать и сказать: "Я в этом больше не участвую". Тогда санкциям придёт конец, однако вместе с ними — и тому, кто это скажет. Потому никто не может отважиться. Нужна группа стран, — сказал дипломат.

Бауэр подчеркнул, что, с одной стороны, санкции вредят Москве, а с другой — идут на пользу. Так, на российском рынке стало больше "своей" продукции. Дипломат обратил внимание и на то, что антироссийские ограничительные меры несут ущерб и Европе, а США от этого ничего не теряют.

Ранее стало известно, что Германия потеряла свыше 100 миллиардов долларов из-за антироссийских санкций.