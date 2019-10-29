В целом по стране зафиксирован низкий уровень заболеваемости ОРВИ и вирусом гриппа.

На данный момент на территории России от гриппа привито суммарно 43,2 миллиона человек, что составляет порядка 30% от общего населения страны. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что в настоящее время в целом по стране наблюдается низкий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Последний, в частности, диагностируется в единичных случаях. Такая же активность вируса зарегистрирована и в странах Европы.

На данный момент в регионах проводится комплекс мер по профилактике заболевания. На сайте ведомства отмечено, что наиболее эффективными считаются иммунизация и вакцинация.

Роспотребнадзор контролирует ситуацию, подчёркивается в сообщении.