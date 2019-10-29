Милонов предложил ввести уголовное наказание за принуждение к аборту
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Законодательную инициативу уже поддержали депутаты Государственной думы Николай Земцов и Владимир Крупенников.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести уголовное наказание за принуждение к совершению аборта. Соответствующую инициативу уже направили министру юстиции Александру Коновалову и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Об этом сообщает News.ru.
Как следует из обращения Милонова, во многих случаях девушки искусственно прерывали беременность под давлением окружения, а после очень жалели о своём поступке. Причём это сильно отражалось на состоянии несостоявшихся матерей — они мучились угрызениями совести и доходили до суицидального состояния.
По мнению депутата, сейчас в России действует законодательство, согласно которому фактически допускается склонение девушки к аборту. Несмотря на то что последствия этой процедуры несут целый ряд социальных проблем.
— В связи с этим прошу рассмотреть возможность поддержать идею внесения дополнений в существующую законодательную базу об установлении запрета на склонение беременных женщин к совершению аборта или содействие такому склонению. Подобные случаи должны рассматриваться, по моему мнению, как уголовные, — говорится в сообщении Милонова.
Депутат заключил, что на искусственное прерывание беременности девушка должна идти осознанно и ни в коем случае не делать процедуру под давлением.
Напомним, что, согласно данным Росстата, больше всего абортов за 2018 год сделали в Еврейской автономной области, Республике Тыва и Сахалинской области. Демограф объяснил эти данные двумя факторами: отношением жителей того или иного региона к контрацепции и тем, насколько традиционно там относятся к вопросам беременности.