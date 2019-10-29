Милонов предложил ввести уголовное наказание за принуждение к аборту

Законодательную инициативу уже поддержали депутаты Государственной думы Николай Земцов и Владимир Крупенников.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести уголовное наказание за принуждение к совершению аборта. Соответствующую инициативу уже направили министру юстиции Александру Коновалову и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Об этом сообщает News.ru.

Как следует из обращения Милонова, во многих случаях девушки искусственно прерывали беременность под давлением окружения, а после очень жалели о своём поступке. Причём это сильно отражалось на состоянии несостоявшихся матерей — они мучились угрызениями совести и доходили до суицидального состояния.

По мнению депутата, сейчас в России действует законодательство, согласно которому фактически допускается склонение девушки к аборту. Несмотря на то что последствия этой процедуры несут целый ряд социальных проблем.

— В связи с этим прошу рассмотреть возможность поддержать идею внесения дополнений в существующую законодательную базу об установлении запрета на склонение беременных женщин к совершению аборта или содействие такому склонению. Подобные случаи должны рассматриваться, по моему мнению, как уголовные, — говорится в сообщении Милонова.

Депутат заключил, что на искусственное прерывание беременности девушка должна идти осознанно и ни в коем случае не делать процедуру под давлением.