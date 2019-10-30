Грета Тунберг отказалась от премии Северного совета в области экологии

Юная экоактивистка также отметила, что в борьбе за изменение климата важно, чтобы главы государств научились слушать, а не вручать премии.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг отказалась получать премию в области охраны окружающей среды и экологии, которую назначил ей Северный совет. Об этом сообщает корреспондент РИА "Новости" с церемонии вручения премий в Стокгольме.

На ежегодную премию Северного совета, которая вручается выдающимся деятелям в области искусства и защитникам окружающей среды, Тунберг выдвинули сразу Норвегия и Швеция.

После того как имя девушки назвали со сцены, туда поднялись две её соратницы и сказали, что в настоящий момент Грета находится в Калифорнии. Они поблагодарили учредителей премии и тех, кто выбрал кандидатуру Тунберг, однако пояснили, что девушка пожелала от этой премии отказаться.

— Наша страна находится в числе тех, у которых есть возможность сделать многое, но наши страны ничего не делают. Пока вы не начнёте действовать в соответствии с рекомендациями учёных <…> ни я, ни движение Fridays for future в Швеции не получит премию Северного совета, включая денежный приз, — зачитали соратницы сообщение Тунберг.

Юная экоактивистка также отметила, что в борьбе за изменение климата важны действия, важно, чтобы главы государств научились слушать активистов и учёных, а не вручать премии.

Сама премия Северного совета состоит из статуэтки и денежного приза в размере 350 тысяч датских крон (46,8 тысячи евро).