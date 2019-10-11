Назван лауреат Нобелевской премии мира

Основная интрига развернулась между шведской активисткой Гретой Тунберг и эфиопским премьером Абием Али.

Нобелевскую премию мира присвоили премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али. Имя лауреата назвал сегодня Норвежский нобелевский комитет. Награда политику будет вручена за примирение с Эритреей после более чем двух десятилетий войны и отсутствия стабильности в регионе.

В этом году на премию мира претендовали 223 человека и 78 организаций, однако фаворитами эксперты изначально называли премьер-министра Эфиопии и экоактивистку Грету Тунберг. 16-летняя шведка прославилась после того, как на Генассамблее ООН по вопросу современных климатических проблем выступила с обращением к мировым лидерам, обвинив их в украденном детстве и разрушенных мечтах. Между Гретой и Абием Ахмедом и развернулась основная интрига, но окончательный выбор был сделан в пользу африканского политика.

Напомним, что в 1993 году Эритрея получила независимость от Эфиопии, но уже спустя пять лет между странами начался вооружённый конфликт из-за пограничных территорий. Число погибших, по разным данным, составило от 70 до 100 тысяч человек. Однако в июле 2018 года новый премьер Эфиопии Абий Ахмед согласился передать спорные земельные территории Эритрее и "начать новую эру мира и дружбы", покончив с 20-летним противостоянием.

Среди заслуг политика принято отмечать амнистию для политических заключённых, успешную реформу сектора безопасности. Кроме того, благодаря Абию Ахмеду половину министерских постов в правительстве заняли женщины, в том числе кресло министра обороны. Вот уже год, как Вооружёнными силами Эфиопии командует Аиша Мухаммед.