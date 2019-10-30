Названы самые популярные консоли в мире

В рейтинге произошли изменения из-за популярной модели Sony. Неизменным остаётся доминирование японской компании.

Sony отчиталась за второй квартал текущего финансового года. Выяснилось, что в рейтинге самых популярных консолей произошли изменения.

На второе место поднялась PS4. Число отгрузок этой консоли достигло 102,8 миллиона.

На первом месте располагается PlayStation 2 (155 миллионов отгрузок). На третьем и четвёртом — PlayStation (102,49 миллиона отгрузок) и Nintendo Wii (101,63 миллиона отгрузок) соответственно.

Компания рассказала и конкретно о минувшем финансовом квартале. В период с июля по сентябрь она продала 2,8 миллиона консолей PlayStation 4. Это на 1,1 миллиона меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Число подписчиков PS Plus на конец второго финансового квартала составило 36,9 миллиона человек. Это на 2,6 миллиона больше, чем год назад.