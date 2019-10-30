Скворцова рассказала Лайфу о борьбе с гриппом в России: Всё под контролем
Россиянам ставят четыре разные вакцины, одна из которых уникальная — гипервалентная.
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила Лайфу, что вакцинация от гриппа в стране идёт успешно, ситуация с противодействием этой опасной болезни под полным контролем.
— У нас идёт очень активная вакцинальная кампания, причём с четырьмя различными вакцинами, одна из них уникальная, гипервалентная, — сказала министр.
По словам Скворцовой, эпидемии гриппа нет. В случае вспышки здравоохранение будет полностью готово.
Напомним, 4 сентября в Москве стартовала бесплатная программа прививок от гриппа. Минздрав намерен провести вакцинацию по меньшей мере 45% населения страны. Сейчас от гриппа привито уже около 30%.