Россиянам ставят четыре разные вакцины, одна из которых уникальная — гипервалентная.

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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила Лайфу, что вакцинация от гриппа в стране идёт успешно, ситуация с противодействием этой опасной болезни под полным контролем.

— У нас идёт очень активная вакцинальная кампания, причём с четырьмя различными вакцинами, одна из них уникальная, гипервалентная, — сказала министр.

По словам Скворцовой, эпидемии гриппа нет. В случае вспышки здравоохранение будет полностью готово.