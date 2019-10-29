Каждый третий россиянин получил прививку от гриппа

На данный момент на территории России от гриппа привито суммарно 43,2 миллиона человек, что составляет порядка 30% от общего населения страны. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Отмечается, что в настоящее время в целом по стране наблюдается низкий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Последний, в частности, диагностируется в единичных случаях. Такая же активность вируса зарегистрирована и в странах Европы.
На данный момент в регионах проводится комплекс мер по профилактике заболевания. На сайте ведомства отмечено, что наиболее эффективными считаются иммунизация и вакцинация.
Роспотребнадзор контролирует ситуацию, подчёркивается в сообщении.
Тем временем американские учёные несколько дней назад заявили о полной победе над вирусом гриппа.
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