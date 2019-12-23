Дизайнер сделал дом из грузовых контейнеров, и внутри он ничем не хуже особняка

Это уникальное здание находится на улице Макгоуэн в Хьюстоне, США. Его владелец и создатель Уилл Бро утверждает, что дом, состоящий из 11 контейнеров, — самая масштабная конструкция своего рода.

Фото © Will Breaux

Уилл захотел построить собственный дом ещё в начале двухтысячных. Он мечтал, что когда-нибудь построит жилище из контейнеров. Почему именно они? Ответ довольно прост.

Фото © Will Breaux

Грузовые контейнеры прочны, долговечны, устойчивы к пожарам и ураганам Уилл Бро

Фото © Will Breaux

Но, прежде чем его идеи воплотились в жизнь, прошло немало времени. Он почти десять лет пытался найти хоть кого-то, кто сможет спроектировать для него дом мечты. Поэтому Бро решил сделать это самостоятельно.

Фото © Will Breaux

Вот только человеку, далёкому от строительства, создать дом довольно сложно. И что уж там "идеальный"! Возвести хоть какой-то — уже большая проблема. Но Уилл был полон решимости сделать всё возможное.

Фото © Will Breaux

После долгих часов, потраченных на изучение тематических материалов, мужчина перешёл к возведению здания. И только потом, спустя долгие месяцы строительства и обустройства, Бро стал счастливым обладателем дома-мечты площадью 230 квадратных метров, пишет Bored Panda.

В невысокий дом поместили 13 этажей, и только единицы смогут увидеть их на фото