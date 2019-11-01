В Госдуме предложили не оплачивать некачественные услуги ЖКХ
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Для защиты россиян от некачественных услуг ЖКХ депутат Госдумы Василий Власов предложил не оплачивать соответствующие счета, если качество этих самых услуг не соответствует установленным нормам. Документ был направлен министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.
Парламентарий отмечает, что ему регулярно приходят жалобы от граждан на высокие тарифы ЖКХ при их не самом лучшем исполнении. В то же время существующее постановление правительства о том, что в таких случаях должен производиться перерасчёт стоимости, Власов называет "малопонятным для граждан", из-за чего их права массово нарушаются.
— [Предлагается] не оплачивать соответствующие коммунальные услуги в течение всего расчётного периода за сам факт неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода и за сам факт несоответствия состава и свойств воды требованиям законодательства РФ, — приводит текст документа РИА "Новости".