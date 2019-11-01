В Госдуме предложили не оплачивать некачественные услуги ЖКХ

Для защиты россиян от некачественных услуг ЖКХ депутат Госдумы Василий Власов предложил не оплачивать соответствующие счета, если качество этих самых услуг не соответствует установленным нормам. Документ был направлен министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

Парламентарий отмечает, что ему регулярно приходят жалобы от граждан на высокие тарифы ЖКХ при их не самом лучшем исполнении. В то же время существующее постановление правительства о том, что в таких случаях должен производиться перерасчёт стоимости, Власов называет "малопонятным для граждан", из-за чего их права массово нарушаются.