Правительство назвало предельный индекс роста цен на ЖКХ в 2020 году

Наибольшая индексация ожидается в Чеченской Республике (6,5%) и Республике Дагестан (5,2%).

Правительство РФ утвердило максимальные индексы роста цен на услуги ЖКХ во втором полугодии 2020 года в стране, сообщается на сайте кабмина.

Так, в соответствии с распоряжением, плата за ЖКХ в Москве вырастет не больше чем на 5%, в Московской области рост цен не превысит 4,1%, а в Санкт-Петербурге — не поднимется более чем на 3,8%. При этом в первом полугодии 2020 года индексация платы не предусмотрена.

Наибольшая индексация цен ожидается в Чеченской Республике (6,5%) и Республике Дагестан (5,2%), а наименьшая — в Ненецком автономном округе (2,4%).

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