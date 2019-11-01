В Госдуме ответили на желание Киева получить репарации за Донбасс: Не по адресу
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Парламентарий отметил, что власти соседней страны, "как всегда, в своём репертуаре" и претензия совершенно необоснованна.
Украина не может требовать у России "репараций за Донбасс", так как всем давно известно, что конфликт в этом регионе гражданский и вспыхнул он в результате государственного переворота в Киеве. Так член Комитета по международным делам Государственной думы РФ Антон Морозов прокомментировал Лайфу заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.
— Украинцы в своём репертуаре. Они думают, что за их проделки должны платить другие страны — то Евросоюз, то США, теперь Россия, — отметил парламентарий.
Морозов добавил, что Россия, наоборот, прикладывала и продолжает прикладывать усилия, чтобы мирным путём разрешить все противоречия, и минские соглашения были написаны российскими специалистами.
— Поэтому претензия совершенно не по адресу. Для начала хотя бы пускай положат конец кровопролитию, а потом уже пусть заявляют, как они будут восстанавливать, — добавил он.
Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о планах потребовать от России репараций на восстановление инфраструктуры Донбасса. Правда, конкретной суммы украинский министр не назвал. При этом Криклий назвал априори невозможной ситуацию, при которой платить за разрушенную инфраструктуру будут украинские налогоплательщики.