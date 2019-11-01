В Госдуме ответили на желание Киева получить репарации за Донбасс: Не по адресу

Парламентарий отметил, что власти соседней страны, "как всегда, в своём репертуаре" и претензия совершенно необоснованна.

Украина не может требовать у России "репараций за Донбасс", так как всем давно известно, что конфликт в этом регионе гражданский и вспыхнул он в результате государственного переворота в Киеве. Так член Комитета по международным делам Государственной думы РФ Антон Морозов прокомментировал Лайфу заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

— Украинцы в своём репертуаре. Они думают, что за их проделки должны платить другие страны — то Евросоюз, то США, теперь Россия, — отметил парламентарий.

Морозов добавил, что Россия, наоборот, прикладывала и продолжает прикладывать усилия, чтобы мирным путём разрешить все противоречия, и минские соглашения были написаны российскими специалистами.

— Поэтому претензия совершенно не по адресу. Для начала хотя бы пускай положат конец кровопролитию, а потом уже пусть заявляют, как они будут восстанавливать, — добавил он.