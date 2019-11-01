Украинский министр размечтался о выплатах от России на восстановление Донбасса

Ситуацию, при которой платить за разрушенную инфраструктуру будут украинские налогоплательщики, в Киеве назвали "априори невозможной".

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о планах потребовать от России "репараций" на восстановление инфраструктуры Донбасса. Такими мыслями он поделился в эфире телеканала "1+1". Правда, конкретной суммы украинский министр не назвал.

— Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и восстанавливать этот регион, — потребовал чиновник.

При этом Криклий назвал "априори невозможной" ситуацию, при которой платить за разрушенную инфраструктуру будут украинские налогоплательщики.

Напомним, что не так давно в Киеве подсчитали, во сколько обойдётся восстановление Донбасса после военных действий. Сумма составила 372 миллиона евро. Кроме того, замглавы Офиса Президента Украины подчеркнул, что это самые минимальные подсчёты.

К слову, девятого октября Следственный комитет возбудил шесть уголовных дел из-за артобстрелов Донбасса украинскими силовиками. Речь идёт об ударах как раз по объектам инфраструктуры, нанесённых с 19 по 30 сентября и 3 октября, когда пострадало пять человек.