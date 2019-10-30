В Офисе Президента Украины посчитали стоимость восстановления Донбасса

В Киеве подсчитали, во сколько обойдётся восстановление Донбасса после военных действий. Сумма составила 372 миллиона евро, её озвучил первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов на инвестиционном форуме в Мариуполе. Его слова приводит издание "Украинские новости".

Трофимов отметил, что только на восстановление транспортной инфраструктуры потребуется не менее двухсот миллионов евро, ещё 72 млн необходимо для реконструкции повреждённого жилого фонда.

Наибольшие разрушения зафиксированы в Ясиноватском и Волновахском районах Донецкой области, не меньше пострадали Попаснянский и Станично-Луганский районы Луганской области.

Замглавы Офиса Президента подчеркнул, что это самые минимальные подсчёты.

Напомним, первого октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой седьмого октября Вооружённые силы Украины обязались вывести войска из районов Золотого и Петровского. В назначенную дату Киев сообщил о срыве разведения сил из-за нарушения перемирия. 29 октября ЛНР и Украина начали отвод сил в Донбассе.