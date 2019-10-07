В Донбассе начинается разведение сил в районе Золотого и Петровского

После этого будет назначена дата проведения нового саммита "нормандской четвёрки".

Вооружённые силы Украины и Донбасса должны в понедельник начать разведение войск в районе населённых пунктов Золотое и Петровское.

Выполнение этих договорённостей, подписанных ещё в 2016 году, является обязательным условием для проведения очередного саммита "нормандской четвёрки".

Такого согласования графика разведения войск удалось добиться во время последней встречи контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

После того как украинские войска разведут, будет утверждена новая дата проведения нормандского саммита, который собирался последний раз в 2016 году.

— Окончательное согласование даты саммита "нормандской четвёрки" произойдёт после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом, — сообщил ТАСС помощник президента РФ Владислав Сурков.

При этом в ДНР считают, что на процесс создания зон безопасности, который включает отвод сил и средств, противоминные мероприятия, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения, потребуется около месяца.

Напомним, в сентябре 2016 года было достигнуто соглашение о создании трёх пилотных зон безопасности — в станице Луганской, Золотом и Петровском. Однако со временем войска Украины снова заняли эти территории. 1 октября этого года Украина подписала "формулу Штайнмайера", в которой в том числе и обозначалась новая дата разведения войск — 7 октября.