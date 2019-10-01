Делегация Украины подписала "формулу Штайнмайера" по Донбассу

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Леонид Кучма. Фото © Пресс-служба президента Украины

Предполагалось, что Киев сделает это ещё две недели назад, но он всё откладывал утверждение документа.

В Минске на заседании по Донбассу украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера". Об этом сообщает ТАСС.

Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав "нормандской четвёрки", — сообщил источник агентства.

Напомним, что "формула Штайнмайера" стала настоящим камнем преткновения. Предполагалось, что она будет подписана ещё 18 сентября. Но Киев в последний момент отказался это делать, а затем объяснил такой шаг некими "техническими недоразумениями".

Напомним, "формула Штайнмайера" — это заложенный в минских соглашениях механизм. Он предусматривает введение Киевом особого статуса в Донбассе, отведение войск и проведение выборов для нормализации ситуации. Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявлял, что Киев сорвал выполнение договорённостей, отказавшись подписать "формулу Штайнмайера".

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