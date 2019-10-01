Делегация Украины подписала "формулу Штайнмайера" по Донбассу

Предполагалось, что Киев сделает это ещё две недели назад, но он всё откладывал утверждение документа.

В Минске на заседании по Донбассу украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера". Об этом сообщает ТАСС.

— Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав "нормандской четвёрки", — сообщил источник агентства.

Напомним, что "формула Штайнмайера" стала настоящим камнем преткновения. Предполагалось, что она будет подписана ещё 18 сентября. Но Киев в последний момент отказался это делать, а затем объяснил такой шаг некими "техническими недоразумениями".

Напомним, "формула Штайнмайера" — это заложенный в минских соглашениях механизм. Он предусматривает введение Киевом особого статуса в Донбассе, отведение войск и проведение выборов для нормализации ситуации. Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявлял, что Киев сорвал выполнение договорённостей, отказавшись подписать "формулу Штайнмайера".