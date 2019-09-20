В Киеве срыв подписания "формулы Штайнмайера" объяснили недоразумением

Украинский министр заявил, что пока есть много вопросов по проведению выборов в Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что "формула Штайнмайера" не была согласована на заседании контактной группы в Минске из-за технического недоразумения.

— Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой контактной группе. А ещё представитель Украины выразил определённые замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже, — заявил дипломат в интервью "Европейской правде".

Так, Пристайко смущает, что выборы предлагается проводить по украинским законам, а в них не предусмотрено существование ЛНР и ДНР. Также у него вызывает вопрос, какие международные наблюдатели будут следить за выборами, сколько их будет, кто будет следить за их безопасностью.

Напомним, "формула Штайнмайера" — это заложенный в минских соглашениях механизм. Он предусматривает введение Киевом особого статуса в Донбассе, отведение войск и проведение выборов для нормализации ситуации. Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявлял, что Киев сорвал выполнение договорённостей, отказавшись подписать "формулу Штайнмайера".