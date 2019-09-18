Саммит "нормандской четвёрки" оказался под угрозой срыва из-за Киева

Власти Украины не готовы согласиться с механизмом, согласно которому на день выборов в Донбассе планируется ввести особый режим самоуправления.

Долгожданный саммит "нормандской четвёрки" может не состояться из-за отказа Киева подписать формулу Штайнмайера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник, знакомый с ходом переговоров в контактной группе по Донбассу.

По словам источника, участники встречи контактной группы договорились сначала утвердить эту формулу и только потом переходить к отводу сил в Петровском и Золотом.

— Однако украинская делегация отказалась подписывать документ, что поставило под угрозу срыва подготовку саммита "нормандской четвёрки", — сказал он.

Свою формулу на время глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил ещё в 2015 году. Она предусматривает введение в Донбассе особого статуса всего на один день — в дату проведения выборов местного самоуправления. Если выборы состоятся и ОБСЕ это признает, особый режим будет введён на постоянной основе и можно будет переходить к другим этапам по минским соглашениям.

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма ранее заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите "нормандской четвёрки" будут всячески подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к "неприемлемым" уступкам России.