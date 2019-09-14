Кучма заподозрил "нормандскую четвёрку" в сговоре против Украины

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма допускает, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите "нормандской четвёрки" будут всячески подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к "неприемлемым" уступкам России. Его слова приводит Associated Press.

Кучма полагает, что Зеленскому на встрече "нормандской четвёрки" будет нелегко, поскольку "он будет один против трёх человек".

Как считает представитель Киева, лидеры России, Германии и Франции попытаются убедить Зеленского согласиться на "все требования, предъявляемые Москвой", включая предоставление широких полномочий представителям Донецкой и Луганской народных республик, а также проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

Ранее глава МИД Украины заявил, что между Москвой и Киевом настала оттепель.