Глава МИД Украины заявил, что между Москвой и Киевом настала оттепель

Он рассказал, что работа по освобождению граждан, удерживаемых на территории России, завершилась быстро.

Глава украинского МИД Вадим Пристайко назвал характер отношений между Украиной и Россией оттепелью в эфире телеканала "Интер".

По словам главы МИД Украины, сейчас две страны ищут компромисс в том, как восстановить мир.

— Насколько Россия готова сейчас договариваться — есть определённое потепление, оттепель, — сказал Пристайко, отметив, что президент Украины Владимир Зеленский пытается это использовать.

При этом он добавил, что Зеленский не будет ждать следующие пять лет, пока будут умирать военные. Глава МИД Украины заявил, что понимает, что навести порядок удастся лишь тогда, когда "украинский порядок придёт на нашу землю".

Пристайко также отметил, что в ближайшее время Украина хочет вернуть всех своих граждан, которых удерживают на территории России.

— Вы видите, с какой скоростью мы двигались в этот раз. На переговоры ушло несколько месяцев, сейчас идёт работа по освобождению всех на всех, — сказал министр.

Таким образом, сказал он, Украина знакома со списком всех удерживаемых граждан и соглашается на него.

— Мы планируем в ближайшее время наших ребят вернуть, — заключил он.

Напомним, 7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен пленными по формуле "35 на 35". Как рассказала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, сейчас между Москвой и Киевом проходят новые переговоры по следующему освобождению заключённых.