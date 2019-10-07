В Киеве заявили о срыве разведения сил в Донбассе

Меж тем боевики националистического полка "Азов" сообщили, что заняли позиции рядом с населёнными пунктами Золотое и Петровское в Донбассе.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о срыве разведения сил в Донбассе из-за нарушения перемирия. В частности, он пояснил, что несколько дней назад сёла Петровское и Золотое были обстреляны.

— А наше решение было о том, что разведение начнётся на седьмой день — после того, как на этих участках будет сохранён мир, не будет обстрелов. Поэтому нам надо ждать, пока пройдёт следующий семидневный период, который должен доказать, что у сторон — серьёзные намерения, — заявил украинский министр.

Меж тем в ЛНР отметили, что разведение сил в районе Петровского и Золотого не предполагает соблюдения семидневного режима тишины. Представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родион Мирошник уверен, что Киев использовал свою давнюю тактику для срыва договорённостей о разведении сил, он имеет в виду "самообстрелы".

Напомним, 1 октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой 7 октября Вооружённые силы Украины обязуются вывести войска из районов Золотого и Петровского.