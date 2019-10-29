Украина и ЛНР начали отвод сил в Донбассе

В знак своей готовности к разведению войск обе стороны запустили сигнальные ракеты.

Армия Украины и ополченцы ЛНР начали отвод сил от линии фронта в районе города Золотое в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Родиона Мирошника.

Обе стороны в знак своей готовности запустили сигнальные ракеты.

Напомним, первого октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой седьмого октября Вооружённые силы Украины обязуются вывести войска из районов Золотого и Петровского. В назначенную дату Киев сообщил о срыве разведения сил из-за нарушения перемирия. В ЛНР в свою очередь в этом обвинили Украину.