В ЛНР обвинили Киев в срыве разведения сил в Донбассе

Киев сорвал запланированное разведение сил в районе села Золотое в Донбассе. Об этом заявил представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко.

— Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств, но до настоящего времени со стороны вооружённых формирований Украины ответного сигнала о готовности к выполнению рамочного решения так и не последовало, — пояснил он.

Филипоненко добавил, что факт срыва зафиксировала и Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ. Он считает, что украинские военнослужащие грубо нарушают минские соглашения, режим тишины и продолжают обстреливать жилые дома и объекты инфраструктуры.

За последнюю неделю это не первый раз, когда срывается разведение сил в районе сёл Петровское и Золотое.