СКР возбудил шесть уголовных дел из-за обстрелов Донбасса украинскими силовиками

При обстреле военнослужащих Незалежной пострадало пять мирных граждан Донбасса. Они получили различные травмы.

Следственный комитет РФ возбудил шесть уголовных дел из-за артобстрелов Донбасса украинскими силовиками. Речь идёт об ударах, нанесённых с 19 по 30 сентября и 3 октября, во время которых пострадало пять человек. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

— Главным следственным управлением СК России возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ", — пояснила Петренко.

С 19 по 30 сентября 2019 года украинские военные вели прицельный обстрел по объектам гражданской инфраструктуры. 3 октября они стреляли из гранатометов.

В результате пять мирных граждан получили различные травмы.

Напомним, 7 октября Украина должна была начать вывод войск из Донбасса, однако Киев сообщил о срыве разведения сил из-за нарушения перемирия.