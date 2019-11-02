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Опубликовано 2 ноября 2019, 03:30

Испанские СМИ: Советская "Царь-бомба" была непригодна для войны

Фото © Wikipedia / Архив Минатома

Фото © Wikipedia / Архив Минатома

Автор статьи считает, что её создание было лишь блефом, с помощью которого СССР хотел запугать страны Запада.

Советская "Царь-бомба" оказалась непригодна для войны, утверждается в статье испанской газеты La Vanguardia.

Как считает автор публикации, доставлять на большие расстояния "Царь-бомбу" было невозможно.

В статье также указывается, что создание советской бомбы было лишь блефом, с помощью которого СССР хотел запугать страны Запада.

Ранее Лайф рассказал, как в СССР создали первую атомную бомбу.

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Анна Рыженкова
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