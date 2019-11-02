Испанские СМИ: Советская "Царь-бомба" была непригодна для войны
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Автор статьи считает, что её создание было лишь блефом, с помощью которого СССР хотел запугать страны Запада.
Советская "Царь-бомба" оказалась непригодна для войны, утверждается в статье испанской газеты La Vanguardia.
Как считает автор публикации, доставлять на большие расстояния "Царь-бомбу" было невозможно.
В статье также указывается, что создание советской бомбы было лишь блефом, с помощью которого СССР хотел запугать страны Запада.
Ранее Лайф рассказал, как в СССР создали первую атомную бомбу.