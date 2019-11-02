Испанские СМИ: Советская "Царь-бомба" была непригодна для войны

Автор статьи считает, что её создание было лишь блефом, с помощью которого СССР хотел запугать страны Запада.

Советская "Царь-бомба" оказалась непригодна для войны, утверждается в статье испанской газеты La Vanguardia.

Как считает автор публикации, доставлять на большие расстояния "Царь-бомбу" было невозможно.

В статье также указывается, что создание советской бомбы было лишь блефом, с помощью которого СССР хотел запугать страны Запада.