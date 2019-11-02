Тунберг перепутала континенты и попросила помочь ей пересечь Атлантику

Школьница планировала посетить саммит по климату, который должен был состояться в Чили в декабре, однако его перенесли в Испанию.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг попросила единомышленников помочь ей добраться до Мадрида, где 2 декабря начнётся 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25).

Мероприятие должно было состояться в Чили, но его перенесли в Испанию. Так как активистка на самолётах не летает, она заранее выдвинулась к месту проведения конференции и уже достигла Лос-Анджелеса. Теперь ей придётся найти другой способ попасть на мероприятие.

— Так как COP-25 официально перенесена из Сантьяго в Мадрид, мне нужна некоторая помощь. Оказалось, что я проехала полмира не в том направлении. Теперь мне нужно найти способ пересечь Атлантический океан в ноябре... Если кто-нибудь может помочь мне найти транспорт, я буду очень благодарна, — написала Тунберг в "Твиттере".

Обращение девушки привлекло внимание властей Испании. Исполняющая обязанности министра экологического перехода Тереса Рибера ответила девочке, что её страна готова помочь ей пересечь Атлантику.