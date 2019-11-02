Тунберг перепутала континенты и попросила помочь ей пересечь Атлантику
Фото © Twitter / Greta Thunberg
Школьница планировала посетить саммит по климату, который должен был состояться в Чили в декабре, однако его перенесли в Испанию.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг попросила единомышленников помочь ей добраться до Мадрида, где 2 декабря начнётся 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25).
Мероприятие должно было состояться в Чили, но его перенесли в Испанию. Так как активистка на самолётах не летает, она заранее выдвинулась к месту проведения конференции и уже достигла Лос-Анджелеса. Теперь ей придётся найти другой способ попасть на мероприятие.
— Так как COP-25 официально перенесена из Сантьяго в Мадрид, мне нужна некоторая помощь. Оказалось, что я проехала полмира не в том направлении. Теперь мне нужно найти способ пересечь Атлантический океан в ноябре... Если кто-нибудь может помочь мне найти транспорт, я буду очень благодарна, — написала Тунберг в "Твиттере".
Обращение девушки привлекло внимание властей Испании. Исполняющая обязанности министра экологического перехода Тереса Рибера ответила девочке, что её страна готова помочь ей пересечь Атлантику.
Ранее сообщалось, что шведская экоактивистка отказалась получать премию в области охраны окружающей среды и экологии, которую назначил ей Северный совет. О том, кто такая Грета Тунберг и почему она стала известна, писал Лайф.