В России могут ввести налоговый вычет на фитнес-услуги

Эта мера выгодна людям и государству, она мотивирует россиян заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, считают эксперты.

Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом 2020 года. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в правительстве, а в декабре, возможно, поступит в Госдуму. Об этом рассказал газете "Известия" первый зампред Комитета ГД по экономической политике Владимир Гутенёв.

Пользователи абонементов смогут вернуть 13% оплаченных услуг, максимальная сумма для вычета — 120 тысяч, таким образом, у россиян появится возможность сэкономить до 15,6 тыс. рублей.

По мнению экспертов, подобная мера выгодна и гражданам и государству, она мотивирует людей заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Налоговые вычеты, однако, не будут распространяться на спортивные мероприятия (например на футбольные матчи) и покупку спортоборудования.