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Опубликовано 5 ноября 2019, 04:10

В России могут ввести налоговый вычет на фитнес-услуги

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Эта мера выгодна людям и государству, она мотивирует россиян заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, считают эксперты.

Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом 2020 года. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в правительстве, а в декабре, возможно, поступит в Госдуму. Об этом рассказал газете "Известия" первый зампред Комитета ГД по экономической политике Владимир Гутенёв.

Пользователи абонементов смогут вернуть 13% оплаченных услуг, максимальная сумма для вычета — 120 тысяч, таким образом, у россиян появится возможность сэкономить до 15,6 тыс. рублей.

По мнению экспертов, подобная мера выгодна и гражданам и государству, она мотивирует людей заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Налоговые вычеты, однако, не будут распространяться на спортивные мероприятия (например на футбольные матчи) и покупку спортоборудования.

В мае президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и внести в Госдуму проекты закона, которые позволят получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.

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Дарья Хомякова
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